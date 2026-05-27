«Барселона» продвинулась в переговорах по трансферу Энтони Гордона — Mundo Deportivo

«Барселона» продвинулась в переговорах по возможному трансферу нападающего «Ньюкасла» Энтони Гордона. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, спортивный директор каталонского клуба Деку совершил поездку в Лондон, где провёл встречу с представителями игрока. Отмечается, что разговор повлиял на позицию Гордона, который стал более открыт к варианту перехода в стан «Барселоны».

Однако, главным препятствием остаётся стоимость футболиста: английский клуб оценивает Гордона примерно в € 75–90 млн, что серьёзно ограничивает манёвры «Барселоны» в рамках текущей финансовой модели. Дополнительную конкуренцию создают другие европейские топ-клубы, которые также следят за ситуацией вокруг вингера. На 25-летнего игрока сборной Англии претендуют «Бавария» и «Ливерпуль».

В текущем сезоне Гордон принял участие в 46 матчах за «Ньюкасл» во всех турнирах, в которых он отметился 17-ю голами и пятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

