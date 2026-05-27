«Осасуна» объявила об отставке главного тренера

Комментарии

Итальянский специалист Алессио Лиши официально покинул испанскую «Осасуну». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб «Осасуна» и Алессио Лиши прекратили сотрудничество. Клуб выражает благодарность итальянскому тренеру за его преданность, усилия и преданность делу, старания и самоотверженность, проявленные в течение сезона во главе «рохильос», а также за исключительное отношение к членам клуба, болельщикам, совету директоров и сотрудникам в этот период.

Клуб также выражает благодарность членам своего тренерского штаба Альберто Гинесу, Дарио Наварро, Джанлуке Тройло и Жоану Гарсии, людям, которые с первого дня органично влились в атмосферу «Осасуны» и чья работа была безупречной. «Осасуна» желает Алессио и его команде удачи в их дальнейшей профессиональной деятельности», — говорится в заявлении баскского клуба.

Руководство «Осасуны» приняло решение о смене тренера после завершения сезона, в котором команда заняла 17-е место в турнирной таблице Ла Лиги. Баскский коллектив сумел сохранить прописку в высшем дивизионе Испании лишь в последнем туре. О назначении нового главного тренера пока не сообщается.

До «Осасуны» Лиши ранее тренировал клуб Сегунды «Мирандес». Под его руководством команда финишировала на четвёртой строчке в сезоне-2024/2015 Ла Лиги 2. «Мирандес» пробился в плей-офф за выход в Ла Лигу, однако по его итогам не смог попасть в элитный испанский дивизион. Кроме того, Лиши известен своей работой в «Леванте».

