Стали известны новые подробности по будущему Генриха Мхитаряна

Полузащитник итальянского «Интера» Генрих Мхитарян продлил контракт с миланским клубом, по условиям которого будет получать два млн евро в год, а также бонусы. Об этом сообщает инсайдер Николо Скира в соцсети X.

Ранее другой инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Мхитарян близок к подписанию нового контракта с «Интером» до лета 2027 года, несмотря на раздумывания о завершении карьеры.

Мхитарян выступает за «Интер» с июня 2022-го. Действующий контракт 37-летнего игрока с миланским клубом истекает в июне текущего года. Всего в составе миланского клуба Мхитарян провёл 187 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал 21 результативную передачу. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, — € 3,5 млн.

Ранее экс-футболист сборной Армении защищал цвета «Ромы», «Арсенала», «Манчестер Юнайтед», «Боруссии» Дортмунд, «Шахтёра», «Металлурга», «Пюника» и юниорской команды «Сан-Паулу».