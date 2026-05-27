Вингер Испании Пино: уже шестой большой финал, но никогда ещё не испытывал такого волнения

Нападающий «Кристал Пэлас» и сборной Испании Йереми Пино признался, что очень нервничает перед финалом Лиги конференций УЕФА с «Райо Вальекано».

«Не знаю, что про «Райо Вальекано» думают в Англии. Я играл с этой командой много раз и что-то о ней знаю (Пино всю профессиональную карьеру провёл в «Вильярреале». — Прим. «Чемпионата»). Перед финалом у меня сильное волнение. У меня большой опыт — для меня это уже шестой большой финал, но никогда ещё не испытывал такого волнения. Это значимый трофей. Мы сделаем всё, чтобы его завоевать», — приводит слова Пино официальный сайт УЕФА.

Решающий матч за титул третьего по значимости еврокубка «Кристал Пэлас» — «Райо Вальекано» состоится в сегодня, 27 мая, на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Начало — в 22:00 мск. Ранее Пино трижды играл в финалах Лиги наций УЕФА со сборной Испании (две серебряные медали в 2021 и 2025 и одно золото 2023 года). Кроме того, в активе Йереми один финал Лиги Европы в составе «Вильярреала» (титул в 2021 году) и игра в Суперкубке УЕФА 2021 года, где «субмарина» в серии послематчевых 11-метровых уступила «Челси».