«Я хочу, чтобы мою страну уважали». Дмитрий Сычёв — о том, как его не приняли в «Марселе»

Бывший форвард «Марселя» Дмитрий Сычёв рассказал, что партнеры по французской команде негативно встретили его после перехода.

«Мой первый заход в раздевалку «Марселя» был для меня стрессовым. Меня не приняли в раздевалке, не стали разговаривать на английском. Хотя все его знали, Бартез и Лебёф вообще в Англии играли.

После первой тренировки я спросил, куда свои портки положить, а со мной никто не стал разговаривать. Отвернулись. Это было неприятно.

Потом я выучил французский, и однажды, когда мы отмечали какую-то победу, выпил шампанского, чуть расхрабрился и спросил: «Ребят, могли бы тогда помочь адаптироваться, я молодой, это был мой первый день».

А мне ответили: «А чё мы тебе должны помогать? Ты наш язык выучи, тогда будем помогать». Очень много снобизма в этих словах было.

Но я потом переосмыслил эти слова. А почему нет? С одной стороны, это правильно. Мне дали понять, что я должен учить язык. И когда я это сделал, ко мне по-другому начали относиться болельщики, игроки, СМИ.

Я хочу, чтобы мою страну уважали. В чем проявляется уважение со стороны легионера? Ты учишь язык, историю. Не надо лепетать на нём как философ, но базово язык, культуру, историю ты должен знать.

Это банальные инструменты, которые должен выполнять игрок, приезжающий в чужую страну», – сказал Сычёв в подкасте Smol Talk.

Российский игрок перешёл в «Марсель» из «Спартака» в начале 2003 года, а спустя год перебрался в «Локомотив».

