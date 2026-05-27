«Немножко некорректно, мягко скажем». Сычев — о заявлении Дивеева, что ЛЧ проще РПЛ

Бывшие форварды сборной России Фёдор Смолов и Дмитрий Сычёв отреагировали на высказывания защитника «Зенита» Игоря Дивеева об уровне Лиги чемпионов.

Дивеев в апреле заявил, что «никогда не играл в ЛЧ, но слышал, что там легче, чем в РПЛ».

Фёдор Смолов: «Как тебе последнее высказывание Игоря Дивеева о том, что в РПЛ сложнее, чем в Лиге чемпионов? Мы когда вели стрим «Смол ФМ», нам в комментариях напомнили, что он с ЦСКА проигрывал 1:5 «Лудогорцу» в Лиге Европы».

Дмитрий Сычёв: «Я читал, да. И его сравнение Ачерби с Осипенко немножко некорректно, мягко скажем. И про ЛЧ – там так позвонки крутят! И говорить, что в чемпионате России сложнее играть…»

Смолов: «Я его не осуждаю, он другого не видел. Когда живёшь в такой среде, меньше начинаешь предъявлять требований к себе, просто подстраиваешься к текущим реалиям. Наверняка он хочет там играть и думает, что сможет. Что в этом плохого?» — сказали нападающие в подкасте Smol Talk.