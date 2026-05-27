Гасилин: ключевым в чемпионской гонке стал обмен Лусиано на Дивеева

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин считает обмен защитника Игоря Дивеева на нападающего Лусиано стал ключевым в чемпионской гонке.

«Краснодар» показывал феноменальную игру, но «Зенит» стал чемпионом. Он продемонстрировал характер в важных матчах. Ключевым в чемпионской гонке стал обмен Лусиано на Дивеева», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В середине января Дивеев стал игроком «Зенита», а нападающий Лусиано перешел из петербургского клуба в ЦСКА.

Сине-бело-голубые стали чемпионами России, возглавив турнирную таблицу Мир Российской Премьер-Лиги с 68 очками. Второе место с 66 очками занял «Краснодар».