Глава Медиалиги Осипов ответил критикам, призвав тех «жрать кошек»

Глава Медиалиги Николай Осипов ответил критикам турнира.

«Стараюсь уважительно относиться к каждому внутри лиги, потому что я отчасти завишу от этих людей. Но почему-то внутри лиги все считают себя такими автономно существующими важными персонами.

Некоторые личности могут себе это позволить – они этого добились. Но в большинстве своём все мы заложники одной большой истории, которую лучше делать вместе.

Когда все начинают орать: «Гайки закрутили!» – какие гайки мы закрутили? В каком месте гайки закручены? В 2020-м вы могли позволить себе надеть носок на член, а сейчас это не разрешается и порицается.

Давайте жить в парадигме того времени, в котором мы находимся. Если вы хотите жить в 1915-м, где можно было ковырять в носу и зарезать кошку, потому что жрать было нечего, – так жрите кошку.

«Три года назад можно было вот это, а сейчас нельзя». Ну а 200 лет назад можно было много чего другого, а 500 лет назад людей сжигали на кострах за то, что они считали, что Земля круглая. Давайте туда откатываться. Но мы живем сегодняшним днем. И у всех сразу какие-то гайки.

Хотите вместе двигаться – давайте двигаться. У вас всегда есть выбор. Я задумался: сейчас в лигу команды приглашают. А давайте на Кубок Лиги сделаем формат, по которому команды сами будут присылать заявки на участие?

Если лига такая — давайте пойдём другим путём. Можете считать это официальным заявлением: теперь мы принимаем заявки на участие! Вопросов ноль. Хотите – присылайте: на гербовой бумаге, на бланках, на записках, на салфетках. Жду заявки», – сказал Осипов на твич-канале «БроукБойз».

