Гасилин назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионский титул

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого, по его мнению, необходимо приобрести московскому «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство в РПЛ.

«Спартаку» не хватает центрального нападающего. Если Карседо дадут сделать пару трансферов, которые усилят команду, то он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Локомотиву» один балл в борьбе за третью строчку. Также красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).