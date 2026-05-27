Гасилин назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионский титул
Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого, по его мнению, необходимо приобрести московскому «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство в РПЛ.
Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
1:0 Солари – 36' 1:1 Аугусто – 57'
«Спартаку» не хватает центрального нападающего. Если Карседо дадут сделать пару трансферов, которые усилят команду, то он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».
В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Локомотиву» один балл в борьбе за третью строчку. Также красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).
