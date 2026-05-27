Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гасилин назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионский титул

Гасилин назвал условие, при котором «Спартак» сможет бороться за чемпионский титул
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин рассказал, кого, по его мнению, необходимо приобрести московскому «Спартаку», чтобы бороться за чемпионство в РПЛ.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Спартаку» не хватает центрального нападающего. Если Карседо дадут сделать пару трансферов, которые усилят команду, то он будет бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром», — сказал Гасилин в эфире «Матч ТВ».

В прошедшем сезоне «Спартак» занял четвертое место в чемпионате России, уступив «Локомотиву» один балл в борьбе за третью строчку. Также красно-белые стали обладателями Кубка России, обыграв в Суперфинале «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.).

Материалы по теме
Суперфинал Кубка России между «Спартаком» и «Краснодаром» стал рекордным по посещаемости
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android