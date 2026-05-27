Главная Футбол Новости

Полузащитник сборной Сенегала Папа Гуйе заявил, что цель команды — выиграть ЧМ-2026

Комментарии

Полузащитник сборной Сенегала Папа Гуйе сказал, что едет на чемпионат мира-2026 с целью выиграть турнир. Накануне, сенегальские игроки встретились с президентом страны Бассиру Диомай Фай.

«Менталитет, как хорошо описал президент, заключается в том, чтобы уважать страну, отдать все силы, потому что, как я всегда говорю, мы словно выполняем миссию для нации. Поэтому прекрасно поняли послание и с нетерпением ждём начала ЧМ-2026. Да, это наша цель, цель — победить, и мы это сделаем.

У нас была возможность выйти в 1/16 финала на предыдущем чемпионате мира, но я думаю, что сейчас у нас больше опыта, и также появились несколько перспективных молодых игроков. Надеюсь, что всё это позволит нам пройти как можно дальше и победить. У меня, возможно, есть цель, но я держу её при себе. Самое важное — помочь команде. Если Сенегалу удастся выйти в финал и выиграть его, а я при этом не забью ни одного гола, всё равно буду самым счастливым человеком на свете», — приводит слова Гуйе Taggat.

Сенегальцы сыграют в группе E со сборными Франции, Ирака и Норвегии. Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года в США, Канаде и Мексике.

