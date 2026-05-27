«Наполи» провёл переговоры с Аллегри и Итальяно — Джанлука Ди Марцио

«Наполи» продолжает поиск нового главного тренера, после того как клуб покинул Антонио Конте, работавший там на протяжении двух сезонов.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Наполи» рассматривает кандидатуру Массимилиано Аллегри, который позавчера был уволен из «Милана» — с ним уже достигнуто предварительное соглашение о двухлетнем контракте.

Примечательно, что кандидатура Аллегри — не приоритетная для «Наполи». Клуб также контактировал с Винченцо Итальяно и первые переговоры прошли хорошо. Тренер, в данный момент возглавляющий «Болонью», должен будет обсудить своё будущее с руководством своей нынешней команды.

Ранее стало известно о том, что «Милан» выплатит Аллегри и уволенному руководству более € 20 млн.

