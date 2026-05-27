Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» заинтересован в Леау из «Милана» — Лука Бьянкин

Турецкий «Галатасарай» заинтересован в качественном усилении состава на будущий сезон. Как сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин клуб следит за 26-летним португальским вингером Рафаэлом Леау, выступающим за итальянский «Милан».

По данным источника, «Галатасарай» готов предложить португальцу контракт на € 10 млн в год после уплаты налогов. Сумма потенциального трансфера может составить от € 40 млн до € 50 млн.

Примечательно, что ранее Леау интересовался другой турецкий клуб — «Фенербахче». На данный момент, ни один из турецких клубов не связывался с «Миланом» по поводу Леау, однако представители футболиста ожидают конкретных предложений от клубов из ведущих европейских лиг.

Соглашение Леау с «Миланом» рассчитано до лета 2028-го. По данным портала Trаnsfermarkt, стоимость игрока составляет € 65 млн.

