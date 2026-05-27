Число прослушиваний песни «Знаешь ли ты» выросло в 3,6 раза после победы «Спартака»

После победы «Спартака» в Фонбет Кубке России пользователи стали заметно чаще включать песню «Знаешь ли ты» — неофициальный гимн болельщиков красно-белых, сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на «Яндекс».

Как информирует источник, количество прослушиваний песни в Москве резко подскочило — в 3,6 раза по сравнению с обычным днём.

«Количество прослушиваний песни через «Станции» в Москве резко подскочило 24 мая после 20:20 по московскому времени — в момент, когда закончилась серия пенальти. В последующие 10 минут общее число прослушиваний в «Яндекс Музыке» выросло на 55%, а в «Станциях» в 3,6 раза по сравнению с таким же интервалом в аналогичный день — предыдущее воскресенье», — говорится в сообщении компании.

Отмечается, что за первый час после финального свистка песню включали на 80% чаще в «Яндекс Музыке» и в 2,5 раза на «Станциях».

Ранее, певица МакSим поздравила «Спартак» с победой в Кубке России.

В Суперфинале Кубка России красно-белые в серии пенальти обыграли «Краснодар» (1:1, 4:3 пен.). В основное время в составе московского клуба голом отметился крайний нападающий Пабло Солари.