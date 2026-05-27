Тренер сборной Аргентины Скалони высказался о восстановлении Месси после травмы

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал состояние Лионеля Месси после полученной травмы.

«Первые результаты не так уж плохи. Теперь нам нужно подождать и посмотреть, как он будет восстанавливаться, а также дождаться результатов дальнейших обследований, чтобы понять, подтвердят ли они первоначальные медицинские заключения», — приводит слова Скалони ESPN, ссылаясь на DSports.

Во время воскресного матча МЛС, в котором «Интер Майами» обыграл «Филадельфию Юнион» со счётом 6:4, Месси попросил замену на 73-й минуте встречи. На следующий день стало известно, что у аргентинца диагностирована мышечная усталость левого подколенного сухожилия. Сроки его возвращения на поле будут зависеть от самочувствия игрока в ближайшие дни и недели.