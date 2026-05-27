Алексей Гасилин оценил работу главного тренера «Наполи» Антонио Конте

Бывший футболист «Зенита» Алексей Гасилин высказался о работе главного тренера «Наполи» Антонио Конте.

«Конте шикарно поработал в «Наполи». Там трудно работать из‑за президента. Плюс не самый большой ресурс у команды, если сравнивать её с конкурентами», — сказал Алексей Гасилин в эфире «Матч ТВ».

Антонио Конте возглавлял команду с лета 2024 года. В дебютном сезоне во главе «Наполи» тренер привёл команду к золотым медалям итальянской Серии А. Сезон-2025/2026 подопечные Конте завершили на второй строчке в турнирной таблице. 25 мая неаполитанский клуб сообщил о прекращении сотрудничества со специалистом.