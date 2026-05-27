Лэмпард стал тренером года по версии LMA. Фрэнк обошёл Гвардиолу, Артету и Эмери

Главный тренер «Ковентри Сити» Фрэнк Лэмпард был признан тренером года по версии Ассоциации тренеров (League Managers Association).

В минувшем сезоне «Ковентри» выиграл титул Чемпионшипа, опередив ближайшего преследователя на 11 очков — таким образом, клуб повысился в классе и выступит в Премьер-лиге впервые с сезона-2000/2001. В апреле Лэмпард был признан лучшим тренером сезона в Чемпионшипе.

Этот успех позволил Фрэнку стать лучшим в голосовании своих коллег. Другие члены LMA поставили 47-летнего англичанина выше, чем других номинантов в лице Микеля Артеты из «Арсенала», Хосепа Гвардиолы из «Манчестер Сити», Унаи Эмери из «Астон Виллы», Андони Ираолы из «Борнмута», Кита Эндрюса из «Брентфорда», Майкла Скубалы из «Линкольна» и Энди Вудмана из «Бромли».

Награда, вручённая Лэмпарду, носит имя Алекса Фергюсона. Сам легенда «Манчестер Юнайтед» не смог присутствовать на церемонии LMA по состоянию здоровья, поэтому приз Фрэнку передал главный тренер сборной Англии Томас Тухель.

«Конечно, без сэра Алекса это не то, желаем ему всего наилучшего и скорейшего выздоровления, чтобы он был с нами на сцене в следующем году. А пока же мне поручено зачитать это письмо тебе, Фрэнк. Дорогой Фрэнк, большие поздравления с признанием тренером года по версии LMA. Ты должен гордиться тем, чего вы с командой достигли. Твоя личность как тренера и лидера очень ярко проявлялась в том, каким образом играл «Ковентри» в этом сезоне, а это было замечательно, с уверенностью и верой в себя, я наслаждался, наблюдая за вами. Уверен, завоевание этой награды будет многое значить для тебя, желаю удачи в Премьер-лиге в следующем сезоне», — приводит слова Тухеля The Independent.