Вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр: хочу сделать решающий вклад в финале

Вингер «Кристал Пэлас» Исмаила Сарр высказался о своей результативности в Лиге конференций и желании внести решающий вклад в победу в турнире.

«Что думаю о своей результативности в Лиге конференций? Это именно то, чего ждут от меня тренер и партнёры по команде. Но мы работаем вместе. Без помощи партнёров я бы не забил так много, да и вообще вряд ли бы отличился. Индивидуально мы хороши, но как команда — великая сила. Именно поэтому всегда говорю «мы».

Очень рад помогать своей команде голами, горжусь тем, что на данный момент являюсь лучшим бомбардиром турнира. Надеюсь, эта серия продолжится и в финале. Очень хочу помочь парням победить — будь то гол или результативная передача. Хочу сделать решающий вклад в финале, хотел бы также забить ещё два-три мяча в этом турнире», — приводит слова Сарра официальный сайт УЕФА.

Сарр с девятью голами является лучшим бомбардиром Лиги конференций.