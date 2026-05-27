Вратарь «Райо Вальекано» Баталья рассказал о своём настрое перед финалом ЛК
Вратарь «Райо Вальекано» Аугусто Баталья высказался о настрое перед финальным матчем Лиги конференций с «Кристал Пэлас».
Лига конференций . Финал
27 мая 2026, среда. 22:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон, Англия
Не начался
Райо Вальекано
Мадрид, Испания
«Отношусь к этому очень спокойно, действительно спокойно. Буду работать так же, как всё это время, постараюсь хотя бы на долю секунды найти момент, чтобы насладиться происходящим. Прекрасно быть там и знать, что рядом будет моя семья, что мои дети смогут это пережить», — приводит слова Батальи официальный сайт УЕФА.
В финальном матче Лиги конференций, который пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Лейпциге, Германия, 27 мая, встретятся «Кристал Пэлас» (Англия) и «Райо Вальекано» (Испания).
