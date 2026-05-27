Эрлинг Холанд высказался о значении выхода Норвегии на чемпионат мира

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года. Норвежцы квалифицировались на главный турнир планеты впервые с 1998 года.

«Немного неловко об этом говорить, но прошло так много времени, так долго пытаешься, а потом ничего не получалось, привыкаешь к тому, что ничего не происходит. Никогда в жизни не видел Норвегию на чемпионате мира, поэтому думаю, пришло время.

Лично для меня это огромное событие. Давно говорил, что моя главная цель — вывести Норвегию на чемпионат мира. Именно к этому буду стремиться. И вот это наконец случилось, очень этому рад и с нетерпением жду, что будет дальше. Я почувствовал облегчение и радость, которые испытали все в стране. Это было потрясающе.

В моём детстве Норвегия никогда не была на чемпионате мира. Так что очень рад за детей в Норвегии, мне бы очень хотелось увидеть свою страну на чемпионате мира. Каждый раз, когда я смотрел чемпионат мира, болел за другую страну, будет здорово», — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.