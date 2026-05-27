«Монца» подпишет полузащитника «Милана» в случае выхода в Серию А — Monza-News

Итальянская «Монца» рассматривает возможность возвращения полузащитника Уоррена Бондо из «Милана». Как сообщает издание Monza-News, команда заинтересована в подписании французского опорника, который покинул команду зимой прошлого года.

По данным источника, сделка возможна в случае выхода «Монцы» в Серию А. В пятницу, 29 мая, команда сыграет в финале плей-офф за выход в элитный итальянский дивизион с клубом «Катандзаро». Бондо перебрался в «Милан» из «Монцы» в феврале 2025-го.

Сезон-2025/2026 Бондо провёл на правах аренды в «Кремонезе». Всего на счету 22-летнего футболиста 27 матчей без результативных действий в составе клуба, который по итогам чемпионата вылетел в Серию Б.