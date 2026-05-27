Защитник сборной Нидерландов Думфрис: у нас только одна цель — стать чемпионами мира

Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

«Поставили перед собой великие цели на этот чемпионат мира. Сейчас мы намного лучше, чем четыре года назад, должны это показать. Конечно, у нас только одна цель — стать чемпионами. Участвуем, чтобы победить, у нас есть для этого игроки, но это то, что мы должны демонстрировать матч за матчем. Это, конечно, непросто, но сделаем всё, что в наших силах, я в это верю», — приводит слова Думфриса официальный сайт ФИФА.

Сборная Нидерландов сыграет на чемпионате мира в группе F с национальными командами Японии, Туниса и Швеции.