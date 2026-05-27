Главная Футбол Новости

Генич сформировал символическую сборную по итогам сезона РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» предложил вариант символической сборной сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Символическая сборная сезона-2025/2026 РПЛ по версии Константина Генича: Максим Бориско («Балтика»), Диего Коста («Краснодар»), Сесар Монтес («Локомотив»), Игорь Дивеев («Зенит»), Эсекьель Барко («Спартак»), Вендел («Зенит»), Алексей Батраков («Локомотив»), Максим Глушенков («Зенит»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»).

Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит». Команда набрала 68 очков после 30 матчей.

