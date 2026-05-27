«Тоттенхэм» возобновил переговоры о трансфере Савиньо из «Манчестер Сити» — Романо

Сохранивший прописку в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» возобновил переговоры о подписании бразильского вингера «Манчестер Сити» Савиньо. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, лондонцы планируют подписать игрока летом.

По данным источника, Савиньо открыт к уходу из «Сити». Сообщается, что к игроку также присматривается «Ньюкасл». Переход бразильца в «Тоттенхэм» мог состояться год назад, но «горожане» решили не отпускать футболиста.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с июля 2024 года. В завершившемся сезоне на счету 22-летнего футболиста гол и две результативные передачи в 24 матчах чемпионата.