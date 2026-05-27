Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» возобновил переговоры о трансфере Савиньо из «Манчестер Сити» — Романо

«Тоттенхэм» возобновил переговоры о трансфере Савиньо из «Манчестер Сити» — Романо
Комментарии

Сохранивший прописку в английской Премьер-лиге «Тоттенхэм» возобновил переговоры о подписании бразильского вингера «Манчестер Сити» Савиньо. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, лондонцы планируют подписать игрока летом.

По данным источника, Савиньо открыт к уходу из «Сити». Сообщается, что к игроку также присматривается «Ньюкасл». Переход бразильца в «Тоттенхэм» мог состояться год назад, но «горожане» решили не отпускать футболиста.

Савиньо выступает за «Манчестер Сити» с июля 2024 года. В завершившемся сезоне на счету 22-летнего футболиста гол и две результативные передачи в 24 матчах чемпионата.

Материалы по теме
Венсан Компани поучаствовал в чемпионском параде «Манчестер Сити». Видео
Истории
Венсан Компани поучаствовал в чемпионском параде «Манчестер Сити». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android