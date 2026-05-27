Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
«Городу победителей — 323!» «Зенит» поздравил Санкт-Петербург с днём рождения

Футбольный клуб «Зенит» поздравил с днём рождения Санкт-Петербург. Сегодня, 27 мая, городу на Неве исполняется 323 года со дня основания.

«Городу победителей — 323! Петербург! Быть частью твоей великой истории и вписывать в неё всё новые золотые страницы, приумножая нашу общую славу — честь для сине-бело-голубых. Продолжай быть лучшим городом мира и примером для всех остальных. С днём рождения!» — написала пресс-служба петербургского клуба.

Напомним, в сезоне-2025/2026 «Зенит» выиграл Мир Российскую Премьер-Лигу, вернув чемпионский титул в Санкт-Петербург. Это седьмое чемпионство сине-бело-голубых за последние восемь сезонов.

