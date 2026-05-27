Тер Штеген простился с «Жироной» перед возвращением в «Барселону», клуб вылетел из Ла Лиги

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген, перешедший на правах аренды в «Жирону» в зимнее трансферное окно, попрощался с клубом. По итогам чемпионата «Жирона» вылетела из Ла Лиги, а сам немецкий вратарь провёл два матча, после чего выбыл до конца турнира из-за травмы колена.

«Жирона», огромное спасибо за эти последние несколько месяцев. Хотя времени на поле у меня было намного меньше, чем нам всем хотелось бы, всего два матча после моего приезда в январе, а затем пришлось пропустить остаток сезона, я невероятно благодарен, как вы приняли меня с первого дня. Для меня было честью быть частью этой семьи, делить раздевалку с этими игроками и чувствовать любовь персонала клуба и невероятных болельщиков.

Конец оказался не таким, как мы хотели, но убеждён, что у этого клуба есть сила, идентичность и люди, чтобы очень скоро вернуться туда, где ему место — в высший дивизион. Спасибо всем болельщикам за вашу поддержку и любовь. Искренне желаю вам всего наилучшего в будущем», — написал тер Штеген в соцсети X.