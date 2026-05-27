Дом футболиста «Валенсии» ограбили во время матча с «Барселоной» — Las Provincias
Дом нападающего испанской «Валенсии» Ларджи Рамазани был ограблен во время матча 38‑го тура Ла Лиги с «Барселоной». Об этом сообщил Las Provincias.
Испания — Примера . 38-й тур
23 мая 2026, суббота. 22:00 МСК
Валенсия
Окончен
3 : 1
Барселона
0:1 Левандовски – 61' 1:1 Герра – 66' 2:1 Риоха – 71' 3:1 Родригес – 90+7'
По информации источника, злоумышленники проникли в дом через окно. Сигнализация на территории не сработала. Отмечается, что 25-летний Рамазани готовился отправиться в Лондон и уже собрал все вещи. Футболист выступает за «Валенсию» на правах аренды из английского «Лидс Юнайтед». Рамазани узнал об ограблении после возвращения домой. По первоначальной оценке, были украдены ценности на € 100 тыс., включая наличные деньги, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду.
