Дом футболиста «Валенсии» ограбили во время матча с «Барселоной» — Las Provincias

Дом нападающего испанской «Валенсии» Ларджи Рамазани был ограблен во время матча 38‑го тура Ла Лиги с «Барселоной». Об этом сообщил Las Provincias.

По информации источника, злоумышленники проникли в дом через окно. Сигнализация на территории не сработала. Отмечается, что 25-летний Рамазани готовился отправиться в Лондон и уже собрал все вещи. Футболист выступает за «Валенсию» на правах аренды из английского «Лидс Юнайтед». Рамазани узнал об ограблении после возвращения домой. По первоначальной оценке, были украдены ценности на € 100 тыс., включая наличные деньги, ювелирные изделия и дизайнерскую одежду.