Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Орлов — о чемпионстве «Зенита»: подтверждение, что Петербург — футбольная столица России

Орлов — о чемпионстве «Зенита»: подтверждение, что Петербург — футбольная столица России
Комментарии

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Он считает, что этот титул для Санкт-Петербурга стал подтверждением статуса футбольной столицы страны.

«Самое главное, что «Зенит» — чемпион. И это подтверждение, что Петербург — футбольная столица России», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).

Материалы по теме
Орлов: быть в «Зените» и быть в ЦСКА — это разный уровень жизни
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android