Орлов — о чемпионстве «Зенита»: подтверждение, что Петербург — футбольная столица России

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о чемпионстве «Зенита» в Мир Российской Премьер-Лиге по итогам сезона-2025/2026. Он считает, что этот титул для Санкт-Петербурга стал подтверждением статуса футбольной столицы страны.

«Самое главное, что «Зенит» — чемпион. И это подтверждение, что Петербург — футбольная столица России», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

Первое место в завершившемся сезоне-2025/2026 занял санкт-петербургский «Зенит» (68). На второй строчке расположился чемпион минувшего розыгрыша «Краснодар» (66). Тройку лидеров замкнул московский «Локомотив» (53).