Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эрлинг Холанд оценил сборную Норвегии перед ЧМ-2026

Эрлинг Холанд оценил сборную Норвегии перед ЧМ-2026
Комментарии

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о национальной команде в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Во-первых, у нас высокая команда. Мы сильная команда, которая отлично взаимодействует друг с другом. После этого у нас есть все необходимые в футболе качества, чтобы создавать моменты и забивать голы. Именно это нам и нужно. И думаю, Норвегия впечатляет своими игроками и креативностью, считаю, что это также важно, чтобы за нашей командой было приятно наблюдать.

Успешная игра в отборочном турнире придала нам огромную уверенность. Но не просто уверенность, это стало проверкой реальности, причём в позитивном смысле, показав, где мы на самом деле находимся. Обыграли Италию дома. Поехали на «Сан-Сиро», где редкие команды побеждали их в отборочных матчах чемпионата мира. Мы победили их, что показывает людям — мы можем демонстрировать результат где угодно и как угодно. Так что уверенность есть, мы всё ещё молодая команда», — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд высказался о значении выхода Норвегии на чемпионат мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android