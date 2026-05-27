Эрлинг Холанд оценил сборную Норвегии перед ЧМ-2026

Нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд высказался о национальной команде в преддверии чемпионата мира 2026 года.

«Во-первых, у нас высокая команда. Мы сильная команда, которая отлично взаимодействует друг с другом. После этого у нас есть все необходимые в футболе качества, чтобы создавать моменты и забивать голы. Именно это нам и нужно. И думаю, Норвегия впечатляет своими игроками и креативностью, считаю, что это также важно, чтобы за нашей командой было приятно наблюдать.

Успешная игра в отборочном турнире придала нам огромную уверенность. Но не просто уверенность, это стало проверкой реальности, причём в позитивном смысле, показав, где мы на самом деле находимся. Обыграли Италию дома. Поехали на «Сан-Сиро», где редкие команды побеждали их в отборочных матчах чемпионата мира. Мы победили их, что показывает людям — мы можем демонстрировать результат где угодно и как угодно. Так что уверенность есть, мы всё ещё молодая команда», — приводит слова Холанда официальный сайт ФИФА.