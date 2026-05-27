Дензел Думфрис вспомнил о вылете Нидерландов с чемпионата мира в Катаре

Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о поражении национальной команды от Аргентины — 2:2 (3:4 пен.) в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

«Конечно, мне не нравится вспоминать об этом, думаю, что нидерландским болельщикам тоже не нравится. Для нейтрального болельщика это был отличный матч. Это было как американские горки. В конце концов, Аргентина одержала победу и стала новым чемпионом мира. Это была горькая пилюля, но и определённо дополнительная мотивация для ребят, чтобы на этот раз достичь своих целей.

Я понял, надо участвовать, чтобы победить. Реальность профессионального спорта такова: если не побеждаешь, тебя выгоняют. Можешь собрать вещи и уехать. Это суровый урок. Я также понял, что нужно получать от этого удовольствие. Ты находишься там вместе с болельщиками. Вы хотите вместе достичь наилучших результатов, но каждая деталь должна быть идеальной, чтобы вы могли продолжать. Это то, чему мы научились, возьмём это с собой на этот турнир», — приводит слова Думфриса официальный сайт ФИФА.