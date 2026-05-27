Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Дензел Думфрис вспомнил о вылете Нидерландов с чемпионата мира в Катаре

Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о поражении национальной команды от Аргентины — 2:2 (3:4 пен.) в 1/4 финала чемпионата мира 2022 года.

ЧМ-2022 - финальный раунд . 1/4 финала
09 декабря 2022, пятница. 22:00 МСК
Нидерланды
Окончен
2 : 2
3 : 4
Аргентина
0:1 Молина – 35'     0:2 Месси – 73'     1:2 Вегорст – 83'     2:2 Вегорст – 90+11'    
Удаления: Думфрис – 120' / нет

«Конечно, мне не нравится вспоминать об этом, думаю, что нидерландским болельщикам тоже не нравится. Для нейтрального болельщика это был отличный матч. Это было как американские горки. В конце концов, Аргентина одержала победу и стала новым чемпионом мира. Это была горькая пилюля, но и определённо дополнительная мотивация для ребят, чтобы на этот раз достичь своих целей.

Я понял, надо участвовать, чтобы победить. Реальность профессионального спорта такова: если не побеждаешь, тебя выгоняют. Можешь собрать вещи и уехать. Это суровый урок. Я также понял, что нужно получать от этого удовольствие. Ты находишься там вместе с болельщиками. Вы хотите вместе достичь наилучших результатов, но каждая деталь должна быть идеальной, чтобы вы могли продолжать. Это то, чему мы научились, возьмём это с собой на этот турнир», — приводит слова Думфриса официальный сайт ФИФА.

