Экс-игрок «Динамо» Хорхе Карраскаль вызывает интерес у клубов России и Украины — Esporte

Бывший полузащитник московских «Динамо» и ЦСКА Хорхе Карраскаль привлёк внимание клубов из Восточной Европы. Как сообщает издание RTI Esporte, футболист «Фламенго» получил запросы от российского «Краснодара» и украинского «Шахтёра».

По данным источника, французский «Марсель» также рассматривает возможность сделать официальное предложение игроку. Сообщается, что колумбиец потерял расположение руководства «Фламенго» из-за своей бурной ночной жизни, а также чрезмерного количества нарушений на поле. Только в этом сезоне игрок получил три красные карточки. Все они были расценены руководством как необоснованные — в матчах с «Коринтиансом», «Флуминенсе» и «Палмейрасом».

Внутри клуба считают, что Карраскаль, несмотря на сложную ситуацию, может повысить свою стоимость, отправившись на чемпионат мира. Бразильцы сообщили агентам игрока, что хотели бы получить официальные предложения до открытия трансферного окна. Цель руководства «Фламенго» — предотвратить превращение этого дела в сагу. Спортивный директор «Фламенго» Хосе Бото начал изучать трансферный рынок в поисках игрока на замену колумбийцу.