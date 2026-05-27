Генич назвал лучшего тренера по итогам сезона РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» высказал мнение, кто стал лучшим тренером в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Лучший тренер сезона-2025/2026 РПЛ по версии Константина Генича: Андрей Талалаев («Балтика»).

Калининградская «Балтика» заняла шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026. Команда Андрея Талалаева набрала 46 очков за 30 матчей. Чемпионом страны стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 68 очков за аналогичное количество игр. 53-летний Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года.