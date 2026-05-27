Дензел Думфрис охарактеризовал стиль игры сборной Нидерландов

Защитник итальянского «Интера» и сборной Нидерландов Дензел Думфрис высказался о стиле игры национальной команды.

«Некоторые ребята очень хороши, когда владеют мячом, остальные привносят другие навыки. Думаю, у нас хорошо сбалансированный состав, а когда дело доходит до придания команде импульса и интенсивности, думаю, именно здесь я могу проявить себя. Это также часть нидерландского стиля игры. Очень хорошо владеем мячом и пасуем нужному игроку. На этом сосредоточено внимание в академиях, а также на том, как принимаешь мяч.

Однако думаю, что нидерландцы могли бы кое-чему поучиться у южноамериканских стран в плане агрессии и страсти. Могли бы добиться в этом прогресса, но нидерландский стиль игры действительно основан на владении мячом, выборе правильного момента и обеспечении пространства для своих товарищей по команде. Если всё это будет хорошо, тогда у нас будет идеальная нидерландская команда», — приводит слова Думфриса официальный сайт ФИФА.