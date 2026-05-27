Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Канчельскис: у «Спартака» благодаря Кубку будет хорошее настроение в следующем сезоне

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о победе «Спартака» в Фонбет Кубке России. В Суперфинале турнира красно-белые одолели «Краснодар» — 1:1 (4:3 пен.). Встреча проходила на стадионе «Лужники» в Москве.

Fonbet Кубок России . Суперфинал
24 мая 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 1
4 : 3
Краснодар
Краснодар
1:0 Солари – 36'     1:1 Аугусто – 57'    

«Второй тайм Суперфинала Кубка понравился, получился живым. А пенальти — лотерея. «Спартаку» повезло больше. Но хоть что-то клуб выиграл. Для них что-то радостное будет в сезоне. Поздравляю их, хоть и болел за «Краснодар». Пожелаю им удачи в следующем сезоне. «Спартак» провёл хорошую концовку чемпионата, надо отдать им должное. Болельщики кричали, что выиграли весенний чемпионат. Благодаря Кубку будет хорошее настроение в следующем сезоне», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Кубок России — 2025/2026 стал первым трофеем в «Спартаке» для нового главного тренера команды Хуана Карлоса Карседо. Испанец возглавляет красно-белых с января 2025 года.

