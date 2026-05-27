Константин Генич назвал главные разочарования в сезоне-2025/2026 РПЛ

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» определил, кто для него стал главным разочарованием в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

57-летний Карпин возглавлял «Динамо» в период с июня по ноябрь 2025 года. По итогам сезона РПЛ команда заняла седьмое место.

22-летний Джон Дуран выступал за «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» во второй половине сезона. Дуран провёл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, забив два мяча.