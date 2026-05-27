Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Константин Генич назвал главные разочарования в сезоне-2025/2026 РПЛ

Константин Генич назвал главные разочарования в сезоне-2025/2026 РПЛ
Комментарии

Российский комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу» определил, кто для него стал главным разочарованием в сезоне-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги.

Разочарования сезона-2025/2026 РПЛ по версии Константина Генича: московское «Динамо» при Валерии Карпине, Джон Дуран в санкт-петербургском «Зените».

57-летний Карпин возглавлял «Динамо» в период с июня по ноябрь 2025 года. По итогам сезона РПЛ команда заняла седьмое место.

22-летний Джон Дуран выступал за «Зенит» на правах аренды из саудовского «Аль-Насра» во второй половине сезона. Дуран провёл за «Зенит» девять матчей во всех турнирах, забив два мяча.

Материалы по теме
Генич сформировал символическую сборную по итогам сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android