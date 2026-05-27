Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» заменит Салаха форвардом сборной Гамбии из «Брайтона» — Africa Foot

«Ливерпуль» заменит Салаха форвардом сборной Гамбии из «Брайтона» — Africa Foot
Комментарии

«Ливерпуль», сделал предварительный запрос на приобретение гамбийского нападающего «Брайтоне» Янкуба Минте в преддверии предстоящего летнего трансферного окна. Как сообщает издание Africa Foot, мерсисайдцы рассматривают возможность усиления атаки игроком сборной Гамбии после официального ухода нападающего Мохамеда Салаха.

Сообщается, что 21-летний вингер давно находится в поле зрения «Ливерпуля». Интерес к нему усилился после ещё одного успешного сезона в «Брайтоне». Ещё одним фактором, усиливающим интерес «Ливерпуля», являются сложившиеся отношения Минте с главным тренером Арне Слотом, который восхищается стилем игры вингера и его потенциалом ещё со времён их совместной работы в «Фейеноорде».

Переговоры находятся на ранней стадии, официального предложения ещё не было. Контракт Минте с «Брайтоном» действует до июня 2029 года, что ставит клуб в сильную переговорную позицию. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость гамбийского игрока оценивается примерно в € 40 млн.

Материалы по теме
Пеп ушёл, Салаха проводили, «Тоттенхэм» спасся, у Бруну — рекорд по ассистам! АПЛ — всё!
Пеп ушёл, Салаха проводили, «Тоттенхэм» спасся, у Бруну — рекорд по ассистам! АПЛ — всё!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android