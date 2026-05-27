Тренер сборной Канады: думаю, Альфонсо Дэвис сыграет на чемпионате мира

Главный тренер сборной Канады Джесси Марш высказался о возможном участии травмированного защитника немецкой «Баварии» Альфонсо Дэвиса в чемпионате мира 2026 года.

«Да, я думаю, Альфонсо сыграет на чемпионате мира. Нам придётся ежедневно следить за его состоянием. «Бавария» провела с ним определённые лечебные процедуры, которые можно проводить в Германии, но нельзя в Северной Америке, и это одна из причин, почему он остался в Германии, потому что мы считаем, что там есть передовые методы лечения, которые он может получить. Они также очень поддерживают его и хотят видеть на чемпионате мира… В конечном итоге нам придётся разработать процедуру, которая не подвергнет его дальнейшему риску», — приводит слова Марша официальный сайт ФИФА.