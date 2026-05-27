Карпин ответил, может ли Осипенко играть в миланском «Интере»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о потенциале защитника «Динамо» Максима Осипенко заиграть на уровне европейских топ-клубов.

— Дивеев сказал, что Осипенко мог бы играть в «Интере» не хуже Ачерби. Разделяете такое мнение?

— Мог ли играть Осипенко в «Интере»? Наверное, да. Может, и нет. Вот на бумаге Захарян же может играть в «Реале Сосьедад»?

— Может.

— Ну вот. Однако почему-то не играет. Поэтому говорить в таком ключе смысла нет. То же самое можно сказать почти про любого игрока, но это всё вилами по воде писано, — приводит слова Валерия Карпина интернет-портал «Советский спорт».