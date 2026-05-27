Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Сон Хын Мин рассказал об ощущениях перед четвёртым чемпионатом мира для себя

Нападающий американского «Лос-Анджелеса» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

— Каково это – ехать на свой четвертый чемпионат мира?
— Первое, о чём я думаю, это моя детская мечта. Первый чемпионат мира, который я смотрел – чемпионат мира 1998 года – я не помню его отчётливо. Первый чемпионат мира, который я действительно пережил, был чемпионат мира 2002 года. Я всегда мечтал стать футболистом и участвовать в таком грандиозном футбольном фестивале. Сейчас это мой четвертый чемпионат мира в качестве игрока, и я считаю большой честью получить ещё один шанс осуществить свою мечту.

— Вы играете за «Лос-Анджелес» с прошлого года. Каково это – играть в стране, которая будет принимать чемпионат мира?
— Чемпионат мира был главной причиной моего перехода. Я невероятно взволнован. Я хочу провести ещё один великолепный чемпионат мира. Если мы сыграем в Лос-Анджелесе, это будет ещё лучше. Когда перешёл, я был рад принести радость корейской общине и людям, живущим там. Они заставляют меня гордиться тем, что я кореец и игрок сборной Кореи. Это очень много значит для меня, и я всегда хочу отдать всё, что у меня есть. Поэтому я всегда стараюсь изо всех сил и играю с улыбкой, — приводит слова Сона официальный сайт ФИФА.

