Дроздов: Митрюшкин доказал, что является номером один в «Локомотиве»

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов поделился мнением о голкипере московского «Локомотива» Антоне Митрюшкине. По ходу минувшего сезона вратарь стал капитаном железнодорожников после ухода хавбека Дмитрия Баринова.

«Митрюшкин доказал, что является номером один в «Локомотиве». Своей игрой завоевал место в составе. Думаю, в ближайшее время у клуба не должно быть проблем с вратарской линией. У них есть Митрюшкин, Лантратов и молодёжь. Илья — тоже квалифицированный вратарь. Будет неплохо, если найдут ещё одного молодого на перспективу», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.