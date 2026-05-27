Сон Хын Мин поделился ожиданиями от чемпионата мира 2026 года

Нападающий американского «Лос-Анджелеса» и сборной Южной Кореи Сон Хын Мин высказался о предстоящем чемпионате мира 2026 года.

— Чего бы вы хотели добиться на чемпионате мира этим летом?

— Наш тренер добился невероятного, и, будучи капитаном команды на чемпионате мира 2002 года, он повёл всех игроков через такое замечательное путешествие. Я хочу пройти похожий путь со своими товарищами по команде. Моя самая большая мечта — повторить это замечательное путешествие в США.

— Корея вышла в плей-офф в 2022 году. Что нужно команде, чтобы на этот раз добиться ещё лучших результатов?

— Я не думаю, что это можно сделать в одиночку. Все должны действительно объединиться. Слова корейского народа действительно придают игрокам огромную силу. Чтобы добиться такого великого достижения, все должны быть едины в своих сердцах и мыслях. Это может быть мой последний чемпионат мира. Я надеюсь на замечательное путешествие.

Вот что я действительно хочу сказать болельщикам, а также обратиться к ним с просьбой: если болельщики продолжат страстно нас поддерживать и всегда будут рядом, подбадривая нас сзади, то я буду вести игроков за собой, и мы встретим чемпионат мира без страха, — приводит слова Сона официальный сайт ФИФА.

В 2002 году сборная Южной Кореи заняла четвёртое место на домашнем чемпионате мира.