Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Kicker: 41-летний Тьяго Силва может перейти в вылетевший во вторую Бундеслигу «Вольфсбург»

Kicker: 41-летний Тьяго Силва может перейти в вылетевший во вторую Бундеслигу «Вольфсбург»
Комментарии

Бывший защитник «Челси», «Милана» и «ПСЖ» Тьяго Силва может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает немецкое издание Kicker, к бразильцу, которому в сентябре исполнится 42 года, обратился вылетевший из Бундеслиги «Вольфсбург».

В январе 2026 года Силва вернулся в Европу, подписав контракт с «Порту», но покинул команду в конце сезона-2025/2026 после истечения срока действия соглашения. Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры для защитника является «Милан».

«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги впервые в истории. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата, а в переходных матчах уступила «Падерборну» — 0:0 (2:1 д. вр.).

Материалы по теме
Трансфер Жерсона в «Зенит» на самом деле сработал. Просто неожиданным образом
Трансфер Жерсона в «Зенит» на самом деле сработал. Просто неожиданным образом
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android