Kicker: 41-летний Тьяго Силва может перейти в вылетевший во вторую Бундеслигу «Вольфсбург»

Бывший защитник «Челси», «Милана» и «ПСЖ» Тьяго Силва может продолжить карьеру в Германии. Как сообщает немецкое издание Kicker, к бразильцу, которому в сентябре исполнится 42 года, обратился вылетевший из Бундеслиги «Вольфсбург».

В январе 2026 года Силва вернулся в Европу, подписав контракт с «Порту», но покинул команду в конце сезона-2025/2026 после истечения срока действия соглашения. Ранее сообщалось, что одним из вариантов продолжения карьеры для защитника является «Милан».

«Вольфсбург» вылетел из Бундеслиги впервые в истории. Команда заняла 16-е место в турнирной таблице чемпионата, а в переходных матчах уступила «Падерборну» — 0:0 (2:1 д. вр.).