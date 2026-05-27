Матч сборной России с Египтом перенесли на другой стадион в Каире

Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что встреча пройдёт на стадионе «Миср» в Каире.

Сборные Египта и России сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.

Сборные России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча: россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с Мали — 0:0.