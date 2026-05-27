Матч сборной России с Египтом перенесли на другой стадион в Каире
Поделиться
Товарищеский матч сборных Египта и России состоится на Каирском международном стадионе в Каире, Египет. Об этом сообщил официальный сайт Российского футбольного союза.
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
28 мая 2026, четверг. 21:00 МСК
Египет
Не начался
Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Ранее сообщалось, что встреча пройдёт на стадионе «Миср» в Каире.
Сборные Египта и России сыграют в четверг, 28 мая. Начало матча — в 21:00 мск.
Сборные России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции в феврале 2022 года. В 2026 году национальная команда провела два товарищеских матча: россияне победили сборную Никарагуа со счётом 3:1 и сыграли вничью с Мали — 0:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 мая 2026
-
12:42
-
12:27
-
12:25
-
12:08
-
12:07
-
11:57
-
11:53
-
11:37
-
11:31
-
11:30
-
11:25
-
11:18
-
11:07
-
11:07
-
11:05
-
10:57
-
10:45
-
10:40
-
10:23
-
10:15
-
09:58
-
09:56
-
09:52
-
09:50
-
09:45
-
09:45
-
09:41
-
09:22
-
09:12
-
08:57
-
08:49
-
08:47
-
08:32
-
08:30
-
08:15