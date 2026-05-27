Экс-игрок «Локомотива» Дроздов рассказал, какие позиции надо усилить команде летом

Бывший полузащитник сборной России Юрий Дроздов считает, что для борьбы за высокие места в следующем сезоне московскому «Локомотиву» нужно усилить состав. По мнению эксперта, новички нужны в каждую линию.

«Сезон идёт в зачёт «Локомотиву». Команда заняла призовое место, учитывая, что играли воспитанниками. Плюс иностранцев привлекали не так много. Если в следующем сезоне хотят бороться за высокие места, нужны усиления. Надо брать квалифицированных игроков в защиту и полузащиту. С нападением тоже непонятно. Если кто-то уйдёт, нужен хороший нападающий», — сказал Дроздов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.