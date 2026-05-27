Звёзды сериала «Слово пацана» ответили, за кого будут болеть на ЧМ-2026

Актёры нашумевшего сериала «Слово пацана» рассказали, за кого будут болеть на предстоящем чемпионате мира по футболу. Так, Ярослав Могильников (прозвище в сериале — Ералаш) признался, что будет болеть за красивый футбол, а также проявит отдельный интерес к выступлениям форварда сборной Бразилии Неймара.

«Вообще болею не столько за конкретную сборную, сколько за красивый футбол. За матчи, где есть характер, эмоции, неожиданные повороты, атмосфера и моменты, которые потом помнят годами. Хочется видеть команды, которые играют смело, с идеей и кайфуют от футбола. На чемпионате мира всегда круто именно это — эмоции, драма и игра, ради которой все и смотрят футбол. Было бы прикольно, если бы какая-нибудь страна, на которую вообще никто не рассчитывает, взяла бы и прошла в финал. А следить я, наверное, буду за Неймаром. Очень интересно будет посмотреть за ним и на то, что он покажет нам, учитывая, что он после травмы. Надеюсь, он проведет этот чемпионат без проблем», — цитирует Могильникова «Кинопоиск».

Другой актёр Леон Кемстач (прозвище в сериале — Пальто) заявил, что болеет только за сборную России, а на предстоящем ЧМ будет пристально следить за молодыми талантами.

«Всегда болел и буду болеть за нашу сборную, так что очень жду ее возвращения на мировую арену! Жаль, что на чемпионате мира не сыграет итальянец Франческо Камарда, форвард «Милана». Его считают одним из главных талантов нового поколения футболистов. Кстати, мы с ним одногодки», — заявил Кемстач.

А вот актёр Андрей Максимов (прозвище в сериале — Жёлтый) смог назвать конкретную сборную, которую поддержит на ЧМ-2026. Он будет болеть за успех национальной команды Аргентины.

«На этом чемпионате я, как и всегда, буду болеть за Аргентину, ведь в этой сборной играет человек, благодаря которому я начал смотреть и полюбил футбол. Это, конечно, Лионель Месси. Если вдруг Аргентина на каком-то этапе слетит, то я отдам предпочтение испанцам, так как в их сборной много игроков из футбольного клуба «Барселона», чьим болельщиком я являюсь», — сказал Максимов.