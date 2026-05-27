Романо: «Челси» ясно дал понять «Барселоне», что не намерен вести переговоры по Жоао Педро

«Челси» не намерен отпускать форварда Жоао Педро в «Барселону». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, лондонцы предельно ясно дали понять сине-гранатовым, что не намерены вести переговоры и обсуждать потенциальный трансфер бразильского нападающего.

По данным источника, «Челси» считает Педро ключевой частью проекта, а предлагаемая цена не имеет значения.

Жоао Педро перешёл в «Челси» из английского «Брайтона» в июле прошлого года. Контракт нападающего с «синими» рассчитан до лета 2033 года. Специализирующийся на трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.