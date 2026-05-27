Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Романо: «Челси» ясно дал понять «Барселоне», что не намерен вести переговоры по Жоао Педро

Романо: «Челси» ясно дал понять «Барселоне», что не намерен вести переговоры по Жоао Педро
Комментарии

«Челси» не намерен отпускать форварда Жоао Педро в «Барселону». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, лондонцы предельно ясно дали понять сине-гранатовым, что не намерены вести переговоры и обсуждать потенциальный трансфер бразильского нападающего.

По данным источника, «Челси» считает Педро ключевой частью проекта, а предлагаемая цена не имеет значения.

Жоао Педро перешёл в «Челси» из английского «Брайтона» в июле прошлого года. Контракт нападающего с «синими» рассчитан до лета 2033 года. Специализирующийся на трансферной стоимости футболистов портал Transfermarkt оценивает игрока в € 75 млн.

Материалы по теме
Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону
Левандовски в «Барсе» пережил третий прайм. Не судите о его наследии по этому сезону
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android