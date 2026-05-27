39-летний Каспер Шмейхель объявил о завершении карьеры из-за травмы плеча

Голкипер шотландского «Селтика» и сборной Дании Каспер Шмейхель сообщил о завершении карьеры.

«Консультировался с несколькими хирургами и специалистами по поводу своего плеча, они сказали, что мне не стоит рассчитывать на возвращение в элитный футбол. Я много думал, но считаю, что сейчас самое подходящее время [завершить карьеру]», — приводит слова Шмейхеля журналист Бен Джейкобс в социальной сети Х со ссылкой на TV2.

39-летний Шмейхель стал чемпионом Англии в составе «Лестера» в сезоне-2015/2016. С «Селтиком» голкипер выиграл чемпионат Шотландии в сезоне-2024/2025. В составе сборной Дании он стал бронзовым призёром Евро-2020.