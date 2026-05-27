Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Сеск Фабрегас отклонил предложения из АПЛ и поведёт «Комо» в Лигу чемпионов — Романо

Главный тренер «Комо» Сеск Фабрегас отказался от перехода в английскую Премьер-Лигу. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в колонке для Time2play, испанец отказался от предложений из АПЛ и подтвердил своё намерение продолжать работу в Италии. Он останется и поведёт «Комо» в Лигу чемпионов УЕФА.

«Комо» впервые в истории квалифицировался в главный клубный турнир Европы, заняв четвёртое место в турнирной таблице Серии А по итогам сезона-2025/2026, опередив «Милан» и «Ювентус».

В сезоне-2023/2024 «Комо» выступал в Серии Б. Год спустя в статусе новичка элитной лиги команда заняла в чемпионате 10-е место.

