Нуну Эшпириту Санту продолжит работу в «Вест Хэме» в Чемпионшипе

Английский «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте опубликовал заявление совета директоров клуба, в котором подчёркивается, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту продолжит работу в Чемпионшипе.

«Уважаемые болельщики! Прежде всего спасибо вам за великолепную поддержку, которую вы оказывали команде на протяжении всего воскресного матча на стадионе «Лондон Стэдиум». Игроки ответили тем же, выложившись на полную, но, к сожалению, победы над «Лидс Юнайтед» оказалось недостаточно, чтобы обеспечить нам сохранение места в Премьер-лиге.

Вылет из Премьер-лиги — это, очевидно, не тот результат, которого хотел бы кто-либо в «Вест Хэме», когда в августе прошлого года начался сезон. Для каждого, кто предан клубу, это очень больно, и это чувство будет сохраняться еще долго. Как правление, мы не можем отрицать, что наш сезон был недостаточно хорош. Знаем, что вы, болельщики, постоянно поддерживали команду, как всегда, ваша преданность и самоотдача не соответствовали нашему итоговому месту в турнирной таблице. Мы также понимаем разочарование многих из вас по поводу направления, в котором движется клуб в последние годы.

Хотя вылет из Премьер-лиги — это не то, чего хотел кто-либо из нас, теперь нам нужно смотреть вперёд. Совет директоров должен пересмотреть все аспекты деятельности клуба, чтобы гарантировать, когда мы вернёмся в Премьер-лигу, будем надеяться, в августе 2027 года — станем лучше во всех отношениях как на поле, так и за его пределами. Футбольная деятельность всегда должна быть нашим главным приоритетом, планирование на следующий сезон началось сразу после финального свистка в воскресенье. В начале этой недели мы провели встречи с главным тренером Нуну Эшпириту Санту. Рады сообщить, что он подтвердил свою неизменную приверженность клубу, как и мы ему. Нуну ясно дал понять, что он полон решимости вернуть «Вест Хэм Юнайтед» в высший дивизион с первой попытки. Это должно стать бесспорной целью на следующий сезон. Нуну провёл один год в Чемпионшипе, это был выдающийся успех — в 2018 году он набрал 99 очков и помог «Вулверхэмптону» завоевать титул.

Хотя итоговый результат в воскресенье был болезненным, совет директоров считает, что в последние месяцы наблюдаются более широкие признаки улучшения и прогресса, хотим, чтобы Нуну продолжал развивать этот прогресс», — написано в заявлении совета директоров клуба.