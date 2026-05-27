Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нуну Эшпириту Санту продолжит работу в «Вест Хэме» в Чемпионшипе

Нуну Эшпириту Санту продолжит работу в «Вест Хэме» в Чемпионшипе
Комментарии

Английский «Вест Хэм Юнайтед» на официальном сайте опубликовал заявление совета директоров клуба, в котором подчёркивается, что главный тренер Нуну Эшпириту Санту продолжит работу в Чемпионшипе.

«Уважаемые болельщики! Прежде всего спасибо вам за великолепную поддержку, которую вы оказывали команде на протяжении всего воскресного матча на стадионе «Лондон Стэдиум». Игроки ответили тем же, выложившись на полную, но, к сожалению, победы над «Лидс Юнайтед» оказалось недостаточно, чтобы обеспечить нам сохранение места в Премьер-лиге.

Вылет из Премьер-лиги — это, очевидно, не тот результат, которого хотел бы кто-либо в «Вест Хэме», когда в августе прошлого года начался сезон. Для каждого, кто предан клубу, это очень больно, и это чувство будет сохраняться еще долго. Как правление, мы не можем отрицать, что наш сезон был недостаточно хорош. Знаем, что вы, болельщики, постоянно поддерживали команду, как всегда, ваша преданность и самоотдача не соответствовали нашему итоговому месту в турнирной таблице. Мы также понимаем разочарование многих из вас по поводу направления, в котором движется клуб в последние годы.

Хотя вылет из Премьер-лиги — это не то, чего хотел кто-либо из нас, теперь нам нужно смотреть вперёд. Совет директоров должен пересмотреть все аспекты деятельности клуба, чтобы гарантировать, когда мы вернёмся в Премьер-лигу, будем надеяться, в августе 2027 года — станем лучше во всех отношениях как на поле, так и за его пределами. Футбольная деятельность всегда должна быть нашим главным приоритетом, планирование на следующий сезон началось сразу после финального свистка в воскресенье. В начале этой недели мы провели встречи с главным тренером Нуну Эшпириту Санту. Рады сообщить, что он подтвердил свою неизменную приверженность клубу, как и мы ему. Нуну ясно дал понять, что он полон решимости вернуть «Вест Хэм Юнайтед» в высший дивизион с первой попытки. Это должно стать бесспорной целью на следующий сезон. Нуну провёл один год в Чемпионшипе, это был выдающийся успех — в 2018 году он набрал 99 очков и помог «Вулверхэмптону» завоевать титул.

Хотя итоговый результат в воскресенье был болезненным, совет директоров считает, что в последние месяцы наблюдаются более широкие признаки улучшения и прогресса, хотим, чтобы Нуну продолжал развивать этот прогресс», — написано в заявлении совета директоров клуба.

Материалы по теме
Чемпион грустит из-за выбывших! Реакция Райса на вылет «Вест Хэма» из АПЛ
Истории
Чемпион грустит из-за выбывших! Реакция Райса на вылет «Вест Хэма» из АПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android