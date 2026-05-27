Transfermarkt определил 23 лучших игроков сезона РПЛ и составил символическую сборную

Интернет-портал Transfermarkt сформировал символические сборные по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги из 23 и 11 игроков.

23 лучших игрока РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Нино («Зенит»), Сесар Монтес («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуан Касерес («Динамо» Москва), Кевин Андраде («Балтика»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники и нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Маркиньос («Спартак»), Данил Круговой (ЦСКА), Брайан Хиль («Балтика»).

Символическая сборная РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt: Станислав Агкацев («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).