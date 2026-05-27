Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Кристал Пэлас — Райо Вальекано. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2RanykKoCD
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Transfermarkt определил 23 лучших игроков сезона РПЛ и составил символическую сборную

Transfermarkt определил 23 лучших игроков сезона РПЛ и составил символическую сборную
Комментарии

Интернет-портал Transfermarkt сформировал символические сборные по итогам сезона-2025/2026 Мир Российской Премьер-Лиги из 23 и 11 игроков.

23 лучших игрока РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt:

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»).

Защитники: Диего Коста («Краснодар»), Игорь Дивеев («Зенит»), Нино («Зенит»), Сесар Монтес («Локомотив»), Дуглас Сантос («Зенит»), Хуан Касерес («Динамо» Москва), Кевин Андраде («Балтика»), Мингиян Бевеев («Балтика»).

Полузащитники и нападающие: Алексей Батраков («Локомотив»), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Константин Тюкавин («Динамо» Москва), Эсекьель Барко («Спартак»), Бителло («Динамо» Москва), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»), Наиль Умяров («Спартак»), Маркиньос («Спартак»), Данил Круговой (ЦСКА), Брайан Хиль («Балтика»).

Символическая сборная РПЛ сезона-2025/2026 по версии Transfermarkt: Станислав Агкацев («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»), Игорь Дивеев («Зенит»), Диего Коста («Краснодар»), Данил Круговой (ЦСКА), Матвей Кисляк (ЦСКА), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Алексей Батраков («Локомотив»), Эсекьель Барко («Спартак»), Максим Глушенков («Зенит»), Джон Кордоба («Краснодар»).

Материалы по теме
Генич сформировал символическую сборную по итогам сезона РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android