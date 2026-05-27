Майкл Олисе обошёл Бруну Фернандеша по ассистам на 90 минут в сезоне-2025/2026

Вингер «Баварии» Майкл Олисе опередил полузащитника «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеша по показателю голевых передач во внутреннем чемпионате в среднем на 90 минут. Француз оформлял результативный 0,74 результативных паса за 90 минут.

Суммарно у него 19 голевых передач в 32 матчах Бундеслиги. Показатель Бруну Фернандеша, который с 21 ассистом в 35 играх побил рекорд английской Премьер-лиги., составляет 0,62.

Лучшие ассистенты топ-5 европейский лиг в сезоне-2025/2026:

1. Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед») — 21 пас, 35 матчей, 0,62 в среднем за игру.

2. Майкл Олисе («Бавария») — 19 пасов, 32 матча, 0,74.

3. Федерико Димарко («Интер») — 16 пасов, 35 матчей, 0,53.

4. Юлиан Рюэрсон («Боруссия» Дортмунд) — 15 пасов, 31 матч, 0,6.

5. Луис Диас («Бавария) — 14 пасов, 32 матча, 0,51.